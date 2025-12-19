Пензенская прокуратура вернула государству незаконно проданные лес и пруд

Прокуратура Пензенской области через суд вернула в госсобственность земельный участок площадью более 32 га. Проверка выявила, что администрация Городищенского района сформировала его незаконно, а затем продала коммерческой организации.

В состав территории были включены земли государственного лесного фонда и пруд, образованный на реке Можаровке. В суде прокуратура потребовала признать договор купли-продажи недействительным и аннулировать право частной собственности нового владельца. Суд встал на сторону истца.

Исполнение судебного решения о возврате земли находится на контроле прокуратуры.

Марина Окорокова