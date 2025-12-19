В Екатеринбурге уничтожили партию семян базилика и укропа из-за сорняков

Специалисты Уральского регионального управления Россельхознадзора обнаружили карантинные вредные объекты в партии семян овощных культур, из-за чего собственник партии принял решение ее уничтожить, сообщили в ведомстве.

17 декабря была проведена проверка 28,8 тыс. пакетов семян овощных культур, поступивших в организацию Свердловской области. Лабораторные исследования, проведенные в Екатеринбургском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», выявили семена амброзии полыннолистной и семена повилики в 400 пакетах базилика и укропа из Краснодарского края.

Амброзия полыннолистная и повилика представляют серьезную угрозу для сельского хозяйства. Амброзия способна производить до 150 тыс. жизнеспособных семян и сохраняется в почве более 40 лет, вызывая угнетение роста культурных растений. Это один из самых вредоносных сорняков и опаснейших аллергенов в растительном мире. Повилика, являясь растением-паразитом, поражает более 200 видов растений, снижая урожайность сельскохозяйственных культур до 70% и являясь токсичной для животных. У нее нет корней и листьев, она задерживает рост и развитие культурных растений, в результате чего они погибают.