Из-за плана «Ковер» рейс на Саратов перенаправили в Казань

Самолет авиакомпании «Икар», летевший из Калининграда в Саратов, приземлился в Казани. Информация следует из данных электронного табло аэропорта «Гагарин».

Причина - закрытое из-за плана «Ковер» небо. Запрет на прием и выпуск самолетов «в целях обеспечения безопасности полетов» ввели в 4:30 утра. В 7:13 по местному времени план «Ковер» отменили, сообщили в Росавиации.

За три часа закрытого неба на запасной аэродром ушел лишь один самолет.

