Банк «Центр-инвест» в топ-7 рэнкинга ESG

Национальное рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало ESG-рэнкинг финансовых компаний по итогам 2024 года. Банк «Центр-инвест» занимает седьмое место среди российских кредитных организаций.



ESG-рэнкинг национального рейтингового агентства основан на анализе 50 показателей банков по трем основным блокам: экологический менеджмент, воздействие на общество, качество управления устойчивым развитием.

Банк «Центр-инвест» более 30 лет работает на основе модели устойчивого банкинга и является одним из лидеров внедрения ESG-банкинга, с 2012 года раскрывает нефинансовую корпоративную отчетность.

Банк планомерно реализует инициативы по внедрению новых устойчивых практик: выпуск первых в России зеленых облигаций, создание первого в мире ESG-баланса, учет углеродного следа ипотечного портфеля и портфеля агробизнеса.

Банк разрабатывает и предоставляет ESG-ориентированные продукты и сервисы для населения и субъектов малого бизнеса, а также информирует клиентов и партнеров о результатах своей работы: по данным на 1 октября 2025 года, из каждых 100 рублей привлеченных депозитов 61 рубль идет на финансирование Целей устойчивого развития и 68 рублей — на финансирование Национальных проектов.

Для клиентов в банке «Центр-инвест» действует внутренняя система нефинансового рейтингования клиентов. На конец 2025 года нефинансовый рейтинг получили 5 283 кредита на общую сумму 41,6 млрд рублей, что составляет 92% всего кредитного корпоративного портфеля. Таким образом банк проводит работу в регионах присутствия по вовлечению предпринимателей в сферу ответственного ведения бизнеса.

Надежность банка и приверженность ESG-принципам подтверждена также Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством (АКРА): ESG-рейтинг ESG-2 (AA+) со стабильным прогнозом, что соответствует самой высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления среди рейтингуемых российских банков.

ПАО КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62, 344000, ОГРН 1026100001949 www.centrinvest.ru