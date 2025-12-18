На Дону завершили вакцинацию диких животных против бешенства

В Ростовской области завершили плановое распространение более миллиона доз оральной вакцины «Рабистав» против бешенства диких хищников. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

По информации ведомства, мероприятия проводились весной и осенью 2025 года. Работы выполняли специалисты управления ветеринарии области совместно с региональным минприроды.

«Приманка с препаратом выглядит как бурый брикет из съедобных для зверей продуктов. Внутри размещен контейнер с лекарством. Когда животное поедает приманку, оно раскусывает капсулу и получает нужную дозу препарата. Это создает у хищников устойчивый иммунитет к вирусу бешенства на год»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что по информации регионального управления Роспотребнадзора, в 2025 году в Ростовской области среди населения не зарегистрировано случаев заболевания бешенством. При этом зафиксированы случаи бешенства среди диких (лисы, волки) и домашних (собаки) животных.

Валентина Любашенко