В Ростове начали прием заявления на матпомощь после атаки БПЛА 18 декабря

В Советском районе Ростова-на-Дону организован штаб по приему заявлений о выплате материальной помощи при утрате имущества первой необходимости после атаки БПЛА 18 декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Штаб расположен на втором этаже административного корпуса ООО «Фортуна-1» по ул. Малиновского, 33 «Б».

Как ранее сообщалось, во время атаки беспилотников были повреждены два корпуса многоэтажки, строящейся в Западном микрорайоне города. Разрушения и задымление зафиксированы на уровне пятого этажа.

Кроме этого, в ростовском порту было повреждено судно, два члена экипажа погибли, еще три получили ранения.

Наталья Белоштейн