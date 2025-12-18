Житель Новороссийска лишился более 900 тысяч рублей на псевдо-бирже

Новороссиец познакомился с девушкой на сайте знакомств, и та предложила ему заработать на бирже. В результате мужчина лишился свыше 900 тыс. руб., сообщает пресс-служба городского УМВД.

По данным полиции, новая знакомая свела мужчину с неким «консультантом» по покупке и продаже активов, который впоследствии убедил жителя Новороссийска зарегистрироваться на онлайн-платформе. Горожанин создал крипто-кошелек в одном из мессенджеров и перевел на платформу 600 тыс. руб. Спустя время подставной сотрудник биржи предложил мужчине перевести еще 300 тыс. руб.

Свободных денежных средств в распоряжении новороссийца не было, поэтому он оформил онлайн-кредит. Вывести заработанные деньги у мужчины не получилось, трейдер объяснил это необходимостью уплаты комиссии и страхового взноса. В результате новороссиец перевел мошенникам значительную сумму, 900 тыс. руб. из которой он оформил в кредит.

После неудавшихся попыток вывести онлайн-заработок на карту житель города обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. В УМВД Новороссийска напомнили о необходимости проявлять бдительность в интернете и не доверять предложениям о легком заработке.

София Моисеенко