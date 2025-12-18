Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Таганроге пять улиц остались без отопления и горячей воды

Из-за прорыва теплотрассы пять улиц, детский сад и детский дом в Таганроге осталась без отопления и горячего водоснабжения. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Светлана Камбулова.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прорыв произошел на трубопроводе по ул. Осипенко, 53. Из-за этого временно прекращена подача тепла на ряд домов по улицам Дзержинского, Заводская, Осипенко и переулку Парковый.

Кроме этого, без отопления и горячей воды остаются детские сады №№9, 66/77 и детский дом.

Наталья Белоштейн

