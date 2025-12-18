Плановая проверка системы оповещения пройдет в Ленобласти 22 декабря

В понедельник, 22 декабря, с 10:00 до 12:00 в Ленобласти проведут плановую проверку региональной системы оповещения населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба администрации 47-го региона.

В ходе проверки будут задействованы электросирены, громкоговорители, а также теле- и радиотрансляционные сети. С 10:43 до 10:44 по каналам телевидения покажут специальный проверочный видеоролик. Администрация Ленобласти призывает жителей и гостей региона сохранять спокойствие во время проведения мероприятий.

Андрей Маркелов