Ростовская область заняла 48 место в экорейтинге России
Ростовская область заняла 48 место в национальном экологическом рейтинге России по итогам осени 2025 года, опустившись на одну позицию относительно летнего периода. Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на исследование общероссийской организации «Зеленый патруль».
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Исследование анализирует события в сфере экологии за последние три месяца. Сводный индекс Ростовской области составил 76 баллов. Природоохранный показатель региона достиг 55 баллов, социально-экологический — 89 баллов, промышленно-экологический — 67 баллов.
Соседняя Республика Адыгея показала лучший результат, заняв 18 строчку рейтинга со сводным показателем 81 балл.
Лидером рейтинга стала Республика Алтай со сводным показателем 87 баллов. На втором месте расположилась Кабардино-Балкария с таким же результатом. Тройку лидеров замкнула Мурманская область с 86 баллами. Москва заняла четвертое место (86 баллов), Тамбовская область — пятое (85 баллов). Последнее место в рейтинге заняла Свердловская область с результатом 61 балл.
«Экспертная группа проводит анализ по трем направлениям: экосфера (природоохранный показатель), техносфера (промышленно-экологический) и социум (социально-экологический). Каждое направление включает семь индикаторов, которым присваиваются значения: 1 — положительная оценка или -1 — отрицательная оценка»,— говорится в сообщении.