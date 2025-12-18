Ростовская область заняла 48 место в экорейтинге России

Ростовская область заняла 48 место в национальном экологическом рейтинге России по итогам осени 2025 года, опустившись на одну позицию относительно летнего периода. Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на исследование общероссийской организации «Зеленый патруль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Исследование анализирует события в сфере экологии за последние три месяца. Сводный индекс Ростовской области составил 76 баллов. Природоохранный показатель региона достиг 55 баллов, социально-экологический — 89 баллов, промышленно-экологический — 67 баллов.

Соседняя Республика Адыгея показала лучший результат, заняв 18 строчку рейтинга со сводным показателем 81 балл.

Лидером рейтинга стала Республика Алтай со сводным показателем 87 баллов. На втором месте расположилась Кабардино-Балкария с таким же результатом. Тройку лидеров замкнула Мурманская область с 86 баллами. Москва заняла четвертое место (86 баллов), Тамбовская область — пятое (85 баллов). Последнее место в рейтинге заняла Свердловская область с результатом 61 балл.

«Экспертная группа проводит анализ по трем направлениям: экосфера (природоохранный показатель), техносфера (промышленно-экологический) и социум (социально-экологический). Каждое направление включает семь индикаторов, которым присваиваются значения: 1 — положительная оценка или -1 — отрицательная оценка»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко