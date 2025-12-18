Ж/д-сообщение между Ростовской областью и Донбассом могут открыть в 2026 году

Железнодорожное сообщение между Ростовской областью и Донбассом могут открыть в 2026 году. Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр транспорта Дона Алена Беликова.

Соответствующее решение власти Ростовской области, Донецкой Народной Республики и представители Северо-Кавказской железной дороги обсуждались в Мариуполе.

Сложнее ситуация отмечается с водным сообщением.

«Нам необходимо обеспечить будущий маршрут судами, а Донецкой Республике создать причалы. Перспективы есть, и они хорошие. Мы надеемся, что наши регионы станут еще ближе друг к другу, а жители смогут добираться быстрее до своих друзей и родственников», — написала госпожа Беликова.

Константин Соловьев