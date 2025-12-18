Попавшего под влияние мошенников пенсионера из Ленобласти освободили от кредита
Пожилой житель Ленинградской области стал жертвой мошенников. Он взял 800 тыс. рублей в кредит, чтобы перевести их на «безопасный счет», сообщили в пресс-службе регионального управления прокуратуры.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Злоумышленники похитили сумму, по этому факту возбудили уголовное дело. Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что пенсионер оформлял кредит в состоянии заблуждения.
Всеволожская городская прокуратура обратилась в суд с иском о признании кредитного договора недействительным. Требования удовлетворили в полном объеме.