Попавшего под влияние мошенников пенсионера из Ленобласти освободили от кредита

Пожилой житель Ленинградской области стал жертвой мошенников. Он взял 800 тыс. рублей в кредит, чтобы перевести их на «безопасный счет», сообщили в пресс-службе регионального управления прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Злоумышленники похитили сумму, по этому факту возбудили уголовное дело. Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что пенсионер оформлял кредит в состоянии заблуждения.

Всеволожская городская прокуратура обратилась в суд с иском о признании кредитного договора недействительным. Требования удовлетворили в полном объеме.

Татьяна Титаева