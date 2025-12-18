Улицу в Прикубанском округе Краснодара назовут в честь погибшего на СВО журналиста

Городская дума утвердила присвоение имени Бориса Максудова одной из улиц в районе поселка Краснодарского в Прикубанском округе. Об этом сообщила пресс-служба администрации краевой столицы.

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Борис Максудов был известным краснодарским журналистом и военным корреспондентом. С первых дней специальной военной операции он работал на Донбассе, погиб в ноябре 2023 года во время съемок в Запорожской области. Посмертно ему был присвоен орден Мужества.

Борис Максудов окончил социально-педагогический факультет Сочинского государственного университета. Начав карьеру в местной газете, с 2009 по 2011 год он работал собкором Нового телевидения Кубани в Сочи и Краснодаре, затем — на федеральном канале «ТВ Центр» в Краснодаре и Крыму. В 2014 году снимал репортажи о присоединении Крыма к России, последние годы служил корреспондентом федеральных телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» (ВГТРК).

Вячеслав Рыжков