На новогодних праздниках в Ростовской области пройдет более 5 тысяч мероприятий

В Ростовской области во время новогодних и рождественских праздников пройдет более 5 тыс. мероприятий, количество зрителей на которых составит более 800 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По данным властей, в период зимних праздников пожарная обстановка осложняется. В первые числа января 2025 года произошло 83 пожара, на которых погибли пять человек.

«Этому способствует ряд причин: к холодному периоду времени года добавляются состояние алкогольного опьянения, нагрузка на электропроводку, связанная с отоплением и использованием праздничной иллюминации, а также реализация пиротехнических изделий в неположенных местах», — сообщил врио начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Николай Чубучный.

Всего в регионе запланировано проведение праздничных мероприятий более чем на 1 тыс. объектов, 798 из которых — с массовым пребыванием детей.

Константин Соловьев