Половина краснодарских водителей считает невнимательность главной причиной ДТП

Половина краснодарских водителей считает невнимательность главной причиной дорожно-транспортных происшествий, 25% винят плохую погоду, а 14% — поломки автомобилей, следует из опроса 1234 жителей городов-миллионников, проведенного группой «Ренессанс Страхование» и группой компаний «Автодом» (имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Среди участников ДТП за последний год 48% отмечают, что авария произошла по вине других водителей, 24% — из-за погодных условий, а каждый седьмой — по собственной невнимательности. В половине случаев ущерб ограничился незначительными повреждениями, 23% сообщили о потерях свыше 100 тыс. руб.

Краснодарские автомобилисты наибольшую опасность на дороге видят в конфликтах с другими водителями (42%), неровностях и посторонних предметах на полотне (19%), нарушениях ПДД (15%), неисправностях автомобилей (13%) и сложных погодных условиях (6%). Среди технических проблем наибольшую угрозу представляют неисправности тормозной системы, электрики и рулевого управления.

Часть водителей (42%) готовы переплатить за дополнительные опции безопасности при покупке следующего автомобиля: 45% — до 100 тыс. руб., каждый шестой — 100–300 тыс. руб., 36% — свыше 300 тыс. руб.

«К факторам риска ДТП следует добавить возраст и опыт водителя: на 100 полисов молодых водителей (20–25 лет) приходится почти 27 обращений, при этом средний ущерб почти в 1,4 раза выше, а по крупным ДТП — почти вдвое»,— отметил вице-президент «Ренессанс Страхование» Сергей Демидов.

Вячеслав Рыжков