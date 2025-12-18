Беглов сравнил освобожденную от отходов территорию с пятью Дворцовыми площадями

В Санкт-Петербурге за 2025 год ликвидировали 241 несанкционированную свалку. Площадь освобожденных территорий составила более 270 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Власти города поставили цель к 2030 году — ликвидировать все свалки в год выявления. Северную столицу предстоит очистить еще от 29 мест скопления отходов. Такой показатель в три раза меньше, чем в конце 2024 года. Тогда оставалось 83 свалки.

«В уходящем году мы освободили от свалок пространство, превышающее размер пяти Дворцовых площадей. Системной работе по борьбе с несанкционированными свалками профильным органам власти очень помогают жители. Почти треть новых свалок в 2025 году мы выявили по обращениям граждан»,— заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

В текущем году Смольный направил около 900 млн рублей на ликвидацию свалок. В следующем город отложит на эти цели более миллиарда рублей.

Татьяна Титаева