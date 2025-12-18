Часть трассы «Кавказ» в Ставропольском крае закроют для ремонта

В Ставропольском крае для ремонтных работ перекроют часть федеральной трассы «Кавказ». Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Кавказ».

Так, 20 декабря с 8:00 до 18:00 специалисты займутся восстановлением дорожного покрытия на автомобильной дороге Р-217 «Кавказ», на 230 км, путепроводе через реку Кубань. В этот период на участке организуют реверсивное движение.

Водителям рекомендуют водителям выбирать альтернативные маршруты и соблюдать скоростной режим.

Константин Соловьев