Кубань потеряла 5 позиций в экологическом рейтинге регионов РФ

Краснодарский край занял 45-е место в экологическом рейтинге регионов России по итогам осени 2025 года, подготовленном организацией «Зеленый патруль». За лето 2025 года Кубань занимала 40-е место, таким образом регион опустился на пять позиций.

По данным исследования, природоохранный индекс края составил 61 балл, социально-экологический — 87 баллов, промышленно-экологический — 73 балла. Сводный индекс региона — 77 баллов. Республика Адыгея заняла 18-е место со сводным индексом 81 балл.

Первое место в рейтинге досталось Республике Алтай (87 баллов), за ней следуют Кабардино-Балкария (87), Мурманская область (86), Москва (86) и Тамбовская область (85). На последнем месте оказалась Свердловская область с 61 баллом.

Экспертная группа оценивает события в трех сферах: природоохранной, промышленно-экологической и социальной. Каждый из семи индикаторов получает цифровую оценку: +1 за положительный эффект и –1 за отрицательный.

Вячеслав Рыжков