За год на Кубани спрос на новые авто сегмента SUV вырос на 65%

Спрос на новые автомобили сегмента SUV в Краснодарском крае за год вырос на 65%, при этом средняя цена снизилась на 6%. Соответствующая информация содержится в исследовании «Авито Авто» (имеется в распоряжении «Ъ-Кубань») по итогам осени 2025 года.

По данным сервиса, средняя стоимость новых кроссоверов и внедорожников в регионе составила 2,91 млн руб., что на 6,1% ниже показателя прошлого года. Наибольшее снижение цен зафиксировано у моделей JAECOO J7 (–10%, до 3,06 млн руб.), OMODA C5 (–9,3%, до 2,43 млн руб.), Chery Tiggo 8 Pro Max (–7,9%, до 3,59 млн руб.), HAVAL M6 (–7,8%, до 2,12 млн руб.) и EXEED RX (–4,9%, до 4,85 млн руб.).

Доля SUV на рынке новых автомобилей в России за год увеличилась на пять процентных пунктов и достигла 64%. Как пояснил руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артем Хомутинников, рост сегмента объясняется практичностью, комфортом, повышенной проходимостью и управляемостью кроссоверов в сложных погодных условиях. Для выбора подходящей модели эксперты советуют использовать сервис «Селект», который помогает подобрать автомобиль по бюджету и задачам, включая онлайн-осмотр авто с пробегом.

Вячеслав Рыжков