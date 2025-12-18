В Ростовской области цифровизация найма показала эффективность на 67%

Работодатели Ростовской области и ЮФО сократили время поиска персонала благодаря трем ключевым решениям. 67% компаний внедрили автоматизацию на разных этапах подбора кадров, 41% организаций ввел более гибкие требования к соискателям, а 16% фирм усилили бренд работодателя. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба hh.ru.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По оценкам аналитиков, преимущества HR-автоматизации оценили по-разному: 28% работодателей отметили рост эффективности, 24% — увеличение количества подходящих откликов, 15% — упрощение и ускорение внутренних процедур найма.

«Цифровые инструменты берут на себя рутинные операции, помогают находить активных кандидатов и заметно сокращают время проверки службой безопасности», — комментирует результаты исследования Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы для рекрутинга Talantix.

По словам эксперта, благодаря HR-автоматизации 56% компаний закрывают вакансии за четыре недели — от публикации объявления до первого рабочего дня нового сотрудника. В 30% случаев кандидат приступает к обязанностям через один-два месяца. Только 14% организаций тратят на поиск больше времени.

Компании с технологичным подходом к найму настроены оптимистично: 24% считают, что в ближайшие полгода скорость закрытия вакансий в их отрасли вырастет, еще 40% полагают, что будут нанимать людей с той же скоростью.

Валентина Любашенко