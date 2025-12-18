Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Жителя Славянского района приговорили к принудительным работам за экстремизм

Суд признал виновным 48-летнего жителя Славянского района Кубани в публичном возбуждении ненависти и вражды с угрозой применения насилия к сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установило следствие, в марте 2025 года житель Славянского района разместил в публичной группе мессенджера голосовой комментарий негативного содержания. Сообщение было направлено на возбуждение ненависти и вражды по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

Суд назначил осужденному наказание в виде принудительных работ сроком на три года с удержанием из зарплаты в доход государства 10%. Отбывать срок ему предстоит в исправительном центре. Кроме того, после отбытия основного наказания обвиняемому на три года запрещено заниматься администрированием и участием в публичных группах мессенджеров, включая интернет-ресурсы.

Доказательства по делу собрал Славянский межрайонный следственный отдел СКР по краю. Приговор пока не вступил в законную силу.

Алина Зорина

