В Ставрополе семья из четырех человек отравилась газом

В Ставрополе четыре человека отравились угарным газом. Прокуратура организовала проверку, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Предварительно, отравление семьи, трое из которых несовершеннолетних, произошло в ночь с 16 на 17 декабря в садовом товариществе «Калина Красная». В настоящее время жизням пострадавших ничего не угрожает.

«Прокуратура Октябрьского района города Ставрополя проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства в жилищно-коммунальной сфере, в том числе при техническом обслуживании газового оборудования в жилом доме», — говорится в сообщении.

Константин Соловьев

