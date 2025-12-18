Количество вейп-шопов в Краснодаре сократилось до 973

Количество вейп-шопов в Краснодаре за декабрь 2025 года сократилось на 26 точек и составило 973 магазина против 999 в ноябре. Об этом сообщил старший эксперт департамента коммерческой недвижимости компании «Аякс» Максим Артюхов.

Снижение произошло впервые за несколько месяцев относительно стабильных показателей. По мнению специалиста, это может свидетельствовать о начале корректировки рынка под воздействием ужесточения регулирования и усиления конкуренции внутри сегмента.

Максим Артюхов связывает сокращение числа торговых точек с уменьшением маржинальности и ростом давления на небольшие магазины. В сегменте сохраняется высокая плотность размещения, поэтому часть предпринимателей выходит из бизнеса или переориентируется на смежные форматы торговли.

Эксперт отмечает, что вейп-шопы и табачные лавки в городе занимают нишевое, но устойчивое место на рынке коммерческой аренды. Полный запрет табачной продукции в обозримой перспективе не просматривается из-за высокого потребительского спроса и больших оборотов. С 2026 года рынок ожидает обязательное лицензирование каждой торговой точки, что усилит контроль и сократит число случайных игроков.

Доля табачных арендаторов в общем объеме стрит-ритейла остается минимальной — в среднем около 5% у крупных сетей. Такие точки выбирают локации с плотным пешеходным трафиком и работают на небольших площадях.

Сетевые табачные и вейп-магазины демонстрируют финансовую устойчивость. По словам Максима Артюхова, запуск точки требует больших вложений, поэтому такие арендаторы заранее закладывают риски и готовы платить более высокие арендные ставки.

Потенциал роста у табачной индустрии ограничен. Антитабачное законодательство, действующее с 2013 года, последовательно сужает рынок. Крупные производители сместили фокус в сторону электронных устройств IQOS, Glo, Blum, компенсируя снижение спроса на классические сигареты. Основной источник выручки для вейп-шопов сегодня — электронные устройства и табак для кальянов, которые не представлены в федеральных сетях.

