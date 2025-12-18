В Северной Осетии фиксируется незначительное превышение эпидпорога

В Северной Осетии наблюдается сезонный рост простудных заболеваний. Более 70% обращений в медучреждения, связанных с острыми респираторными вирусами, приходится на детей. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что фиксируется незначительное превышение эпидпорога, но ситуация контролируемая. Ряд образовательных учреждений перевели на дистанционный формат обучения. Детские сады, в которых отмечается высокий уровень заболеваемости, закрыли.

«При первых симптомах заболевания оставляйте детей дома и соблюдайте рекомендации врача, чтобы избежать заражения других наших младших в школах или детских садах», — написал Сергей Меняйло.

Константин Соловьев