На Дону изъяли предоставленную администрацией фермеру землю
В Родионово-Несветайском районе сельскохозяйственные земли изъяли из незаконного пользования местным жителем. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ
Правохранители установили, что более 6 га угодий администрация передала фермеру в нарушение установленной процедуры и без учета нормативов. Прокуратура направила в суд иск о признании недействительным договора аренды.
Исковые требования суд удовлетворил.