На Дону изъяли предоставленную администрацией фермеру землю

В Родионово-Несветайском районе сельскохозяйственные земли изъяли из незаконного пользования местным жителем. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Правохранители установили, что более 6 га угодий администрация передала фермеру в нарушение установленной процедуры и без учета нормативов. Прокуратура направила в суд иск о признании недействительным договора аренды.

Исковые требования суд удовлетворил.

Константин Соловьев