Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Дону изъяли предоставленную администрацией фермеру землю

В Родионово-Несветайском районе сельскохозяйственные земли изъяли из незаконного пользования местным жителем. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Правохранители установили, что более 6 га угодий администрация передала фермеру в нарушение установленной процедуры и без учета нормативов. Прокуратура направила в суд иск о признании недействительным договора аренды.

Исковые требования суд удовлетворил.

Константин Соловьев

Новости компаний Все