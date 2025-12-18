Страсти, горки или елки

В пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости южной столицы смогут посетить джазовые концерты и классические спектакли, сходить на кинопремьеры, поучаствовать в предновогодних утренниках и мастер-классах. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Где послушать музыку

19 декабря в 19:00 в джаз-клубе «Эссе» — концерт коллектива R.K.Quintet. В программе — авторские аранжировки французских хитов, сочинения знаменитых джазменов, а также вокал и инструментальная музыка от лидера коллектива — Рудольфа Куркчияна.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (6+)

19 декабря в 20:00 в пространстве «Особняк 1898» — концерт «Итальянские страсти: от Вивальди до Морриконе». Квартет Passione представит программу из известных произведений классической музыки и саундтреков кинофильмов.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (12+)

20 декабря в 20:00 в «Кроп Арене» выступит группа «СЛОТ». Альтернативный рок-коллектив из Москвы представит новый альбом, который поклонники группы ждали более четырех лет. 11 трэков исполнит новая солистка коллектива — Дарья Равдина.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (16+)

21 декабря в 18:00 в ростовской филармонии — концерт «Оркестр “Дон”. Время чудес». Артисты исполнят песни из новогодних фильмов, современные хиты и русские народные песни.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

Какие спектакли посетить

19 декабря в 18:30 на большой сцене театра драмы им. Максима Горького — музыкальный спектакль «Русские горки». По словам организаторов, они подготовили для зрителей множество музыкальных номеров, раскрывающих богатую русскую культуру.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (12+)

19 декабря в 19:00 в театре «Человек в кубе» — «В джазе только любовь». На сцене будут разворачиваться самые разные истории — о первой влюбленности и зрелой страсти, о потерях и обретениях, о смехе сквозь слезы и безудержной радости.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (6+)

20 декабря в 18:30 на малой сцене театра драмы им. Максима Горького — комедия «Дядюшкин сон» по мотивам повести Федора Достоевского. Действие повести происходит в городе Мордасове, где с двадцатитрехлетней дочерью живет Марья Александровна Москалева — энергичная дама. Сюжет пьесы разворачивается, когда в доме останавливается князь К., которого хозяйка дома планирует женить на своей дочери.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (12+)

21 декабря в 10:00 в Молодежном театре — спектакль для детей «Красная шапочка» по сказке Шарля Перро. Это постановка заслуженной артистки Республики Северная Осетия — Алания Оксаны Зибровой. Юных зрителей и их родителей ждет интерактивное приключение, в котором они сами активно участвуют: помогают героине собрать букет, предупреждают об опасностях и подсказывают дорогу.

Стоимость билетов — от 1300 руб. (0+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» стартовали показы новогодней комедии «Елки 12». В канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде.

Стоимость билетов — от 460 руб. (12+)

Еще одна картина для семейного просмотра — «Мышиный переполох». Рождественские хлопоты в большом загородном доме были в самом разгаре для дружной мышиной семьи. Но внезапно в дом пожаловали люди. Мыши намерены дать отпор незваным гостям и выставить их за дверь.

Стоимость билетов — от 450 руб. (6+)

Для любителей хоррора — триллер «Астрал. Дом №13». Приехав учиться в Джакарту, Картини решила снять комнату в женском общежитии. Ей пришлось согласиться на три условия: быть дома за час до заката, не выходить из комнаты до рассвета и три вечера подряд ужинать в столовой с другими студентками. Считая эти правила несложными, девушка заселилась. Вскоре она узнала о трагическом пожаре, который когда-то произошел в здании и унес жизни всех его постояльцев.

Стоимость билетов — от 480 руб. (18+)

Чем еще можно заняться

С 20 декабря в парке Революции с 10:00 до 12:00 — встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Для того, чтобы получить вкусные сюрпризы от новогоднего волшебника, детям достаточно будет прочитать стихи или произнести добрые пожелания.

Вход — бесплатный (0+)

20 и 21 декабря с 12:00 до 18:00 в «Донэкспоцентре» — благотворительный фестиваль «Дай лапу». В программе: выставка–пристройство животных из приютов, бесплатное чипирование питомцев, консультация ветврача, круглый стол «Юридическая грамотность в зоозащите, ст. 245 УК РФ», выступления артистов, конкурсы и викторины.

Вход — бесплатный (0+)

21 декабря в 12:00 в этнопарке «Кумжа» — иммерсивный спектакль «В гостях у Морозко». Гости парка не только встретятся с известными персонажами, но и смогут своими руками сделать сувениры на память. Также в программе — традиционные ремесленные мастер-классы: изготовление в русской печи пряников, плетение из лозы, роспись новогодней игрушки и др.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (0+)

