Жителя Краснодара осудили на 12 лет за попытку взорвать родственников

В Краснодаре суд вынес приговор 50-летнему местному жителю, признав его виновным в покушении на убийство двух родственников общеопасным способом и других преступлениях. Ему назначено 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на полтора года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Следствием и судом установлено, что 16 февраля 2024 года обвиняемый решил убить родственников из-за спора о праве собственности на недвижимость. Для этого он приобрел у неизвестного самодельное взрывное устройство и заложил его под днище автомобиля, на котором родственник ездил с супругой. Однако реализовать преступный план не удалось — потерпевший увидел действия подозреваемого через камеры видеонаблюдения, обнаружил под машиной взрывчатку и вызвал на место сотрудников правоохранительных органов.

В начале февраля осужденный также облил роллетные ворота частного дома родственников горючей жидкостью и поджег их. Убедившись в возникновении пожара, он скрылся с места происшествия. Ущерб владельцам составил более 106 тыс. руб.

На период расследования по ходатайству следователя суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

