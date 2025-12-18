Экс-чиновницу мэрии Ставрополя обвиняют в краже 4,8 млн рублей на детсадах

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по делу бывшего заместителя руководителя управления образования администрации Ставрополя и местного предпринимателя. Суд направит материалы в Ленинский районный суд города. Обвиняемые предстанут перед правосудием по ч. 3 ст. 159 УК РФ за мошенничество в крупном размере и ч. 1 ст. 286 УК РФ за превышение должностных полномочий, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С марта 2021 по апрель 2022 года чиновница и бизнесмен действовали группой лиц. Они похитили из бюджета свыше 1,9 млн руб. Деньги выделялись детским садам Ставрополя на хозяйственную деятельность. Обвиняемые заключили договоры на комплексную дезинсекцию зданий дошкольных учреждений. Услуги оценили по завышенным ценам без оснований. Фиктивные контракты позволили вывести средства напрямую в карманы.

Ранее, с февраля 2018 по декабрь 2020 года, экс-чиновница получила от предпринимателей товары и услуги на 2,9 млн руб. Она содействовала беспрепятственной приемке поставок в детские сады. Представители учреждений не проверяли качество продукции. Это обеспечило покровительство и коррупционные схемы. Общий ущерб превысил 4,8 млн руб.

Следствие выявило схему через анализ бюджетных расходов и договоров. Прокуратура вмешалась после проверок. Экс-чиновница уволилась по собственному желанию, когда всплыли махинации. Надзорное ведомство подало иск в суд. Суд изменил формулировку увольнения на дисциплинарную. Это помешало избежать ответственности. Ставропольские детсады пострадали от хищений на дезинсекцию и поставки необходимого для их работы. Аналогичные случаи фиксируют в крае регулярно. Прокуратура усиливает контроль за госконтрактами в соцсфере. Суд рассмотрит дело в ближайшее время.

Станислав Маслаков