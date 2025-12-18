Детсады и школы Славянского района Кубани вернули к штатной работе после атаки БПЛА

В Славянском районе Краснодарского края возобновлена штатная работа всех школ и детских садов. Об этом сообщил оперштаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Накануне, в ночь на 17 декабря, деятельность 21 детского сада и трех школ была временно приостановлена из-за падения обломков БПЛА и отключения воды, электричества и тепла. В течение дня все аварийные ситуации были устранены, объекты социальной инфраструктуры работают в обычном режиме.

В районе продолжают работу комиссии по оценке ущерба. Двое пострадавших при атаке БПЛА, ранее госпитализированные в Славянскую ЦРБ, 17 декабря были перевезены в краевую клиническую больницу №1, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Вячеслав Рыжков