На Кубани на 22% снизился намолот подсолнечника

По предварительным данным уборочной кампании 2025 года, аграрии Краснодарского края собрали 700 тыс. тонн подсолнечника, что на 200 тыс. тонн, или 22,2%, меньше прошлогоднего показателя, сообщили «Эксперту Юг» в региональном минсельхозе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сбор кукурузы на зерно составил 1,1 млн тонн, что на 8,4% ниже результатов 2024 года, урожай риса снизился на 3,4%, до 833 тыс. тонн. Производство озимой и яровой пшеницы достигло 7,9 млн тонн, уступив прошлогоднему уровню на 22,5%, при этом качество зерна улучшилось: доля продовольственной пшеницы 3–4-го класса выросла с 77 до 87%, а фуражного зерна стало 13% против 23% годом ранее. Урожай ячменя уменьшился на 16,7%, до 1 млн тонн.

В министерстве отмечают, что снижение показателей обусловлено воздействием неблагоприятных погодных условий на посевы.

Вячеслав Рыжков