Бюджет Ессентуков в 2026 году составил 3,5 млрд рублей

Депутаты думы города-курорта Ессентуки единогласно приняли бюджет на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Доходы и расходы на следующий год составят ровно 3 511 679 788,64 руб., дефицит нулевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Глава города Владимир Крутников заявил, что формирование документа опиралось на стратегический план развития, налоговую политику и ожидаемые трансферты из федерального и краевого бюджетов. Межбюджетные поступления из краевой казны достигнут 1 733 214 518,64 руб. в 2026 году, 1 585 466 717,59 руб. — в 2027 году и 1 600 159 549,30 руб. — в 2028-м. Общий объем расходов на 2027 год составит 3 496 004 867,59 руб. (с 47,8 млн руб. условно утвержденных), на 2028-й — 3 652 372 599,30 руб. (с 140 млн руб. условно утвержденных). Почти половину средств в 2026 году направят на образование, социальную политику, ЖКХ, культуру, спорт, безопасность и участие в федеральных программах.

На переселение из аварийного жилья по региональному проекту «Жилье» (нацпроект «Инфраструктура для жизни») выделят 71 690,80 тыс. руб. Благоустройство сквера на улице Королева в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» обойдется в 26 811,18 тыс. руб. — жители сами выбрали этот объект. На модернизацию культурных учреждений, включая детские центры по региональному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (нацпроект «Семья»), местный бюджет даст софинансирование в 202,02 тыс. руб.

Государственная помощь по социальным контрактам для отдельных категорий граждан составит 46 953,03 тыс. руб. На благоустройство города в целом предусмотрят 225 749,18 тыс. руб.

Бюджет исключает муниципальный долг: расходы на его обслуживание нулевые, верхний предел долга на 1 января 2027, 2028 и 2029 годов — тоже ноль. Резервный фонд составит 30 млн рублей в 2026–2027 годах и 50 млн в 2028-м. Публичные слушания прошли 9 декабря 2025 года, проект представила начальник финуправления Светлана Сучкова при участии председателя КСП Галины Левиной и жителей. Решение вступит в силу с 1 января 2026 года, контроль за исполнением возьмет бюджетная комиссия думы.

Станислав Маслаков