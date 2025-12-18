Краснодарская таможня возбудила 89 уголовных дел за год

В 2025 году в рамках борьбы с правонарушениями Краснодарская таможня инициировала 89 уголовных дел и более 4,3 тыс. дел об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

В рамках противодействия наркоторговле сотрудники таможни с начала 2025 года выявили 15 случаев незаконной перевозки наркотических и сильнодействующих веществ. Из оборота изъяли более 22 кг запрещенных препаратов.

Кроме того, Краснодарская таможня в 2025 году перечислила в федеральный бюджет 9 млрд руб., обслужив более 11,2 млн физических лиц и свыше 2,1 млн транспортных средств. Основная доля платежей пришлась на товары и транспортные средства. Через контрольно-пропускные пункты ведомства проследовало 2 млн автомобилей, 11,8 тыс. воздушных судов и более 6,5 тыс. морских судов.

Объем перевозок в пунктах досмотра достиг более 50 млн т. Преимущественно экспортировали морским путем через порты Тамань и Кавказ уголь, пшеницу и нефтепродукты.

Ведомство оформило около 33 тыс. транзитных деклараций, почти все из которых подали в цифровом формате. Автоматизированный выпуск товаров по транзитным документам в декабре составил 70%. Время завершения процедуры транзита и контроля доставки грузов заняло 45 минут при установленном для ФТС целевом показателе 55 минут.

Также в сентябре возобновил деятельность таможенный участок в аэропорту Краснодара. Сотрудники поста обработали свыше 955 международных авиарейсов и 120 тыс. пассажиров.

Алина Зорина