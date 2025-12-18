На Ставрополье завершают прокладку водовода для 7 тысяч жителей

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о завершении масштабных работ по обновлению водоснабжения. Специалисты Крайводоканала заменили 4,3 км аварийных труб на трех водоводах. Это улучшит ситуацию для почти 7 тыс. жителей семи населенных пунктов.

Жители поселков Новокучерлинский и Красный Маныч, сел Кучерлы и Кендже-Кулак, аулов Сабан-Антуста и Шарахалсун в Туркменском округе, а также села Подлесное в Труновском районе получат надежную воду. Ключевой объект — 1,2 км подающего водовода от очистных сооружений села Дивного. Этот участок между Новокучерлинским и Кендже-Кулаком имел критический износ и вызывал частые аварии.

Работники обновили 2,5 км магистрали у Подлесного и продолжают менять 600 метров труб между Кендже-Кулаком и Шарахалсуном. Владимир Владимиров подчеркнул, что край участвует в нацпроекте «Инфраструктура для жизни». Краевая поддержка и аварийный запас ускорили темпы.

Глава региона рассчитывает завершить все до конца 2025 года. Жители почувствуют улучшения уже летом 2026 года. Модернизация коммунальных сетей остается приоритетом на годы вперед.

Регион реализует 39 крупных проектов водоснабжения, улучшившие ситуацию для 400 тысяч человек за пять лет. Это часть системной работы по ЖКХ на Ставрополье, где фокус сосредоточен на проблемных агломерациях с 2 млн жителей, но не остаются без внимания и менее населенные территории региона.

Станислав Маслаков