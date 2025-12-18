Домбай откроет горнолыжный сезон 20 декабря парадом ратраков

Курорт «Домбай» в Карачаево-Черкесии начинает горнолыжный сезон 2025/2026 20 декабря. Администрация объявила дату в официальном Telegram-канале. Гостей ждет парад ратраков, воздушное шоу парапланеристов и массовый спуск лыжников. Участники спуска получат скидку на ски-пассы на весь день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Ратраки сейчас выравнивают трассы и дороги. Системы искусственного оснежения работают на полную: снежные пушки создают покрытие толщиной до 1-2 метров даже при оттепелях. Курорт располагает 12 трассами общей длиной свыше 25 км и новым комплексом канатных дорог до высоты 3168 метров. День взрослый ски-пасс в высокий сезон стоит от 2400 до 2900 руб., детский — от 2050 руб.. Продажи стартуют в день открытия, цены опубликуют на этой неделе.

Домбай привлекает мягким климатом: в декабре днем -3°C у подножия, на горе Мусса-Ачитара -11°C, ночью до -19°C. Сезон продлится до середины мая на верхних склонах благодаря снежному покрову до 3 метров в январе-феврале. Курорт предлагает 140 гостиниц: стандартные номера — от 2550 руб. за ночь, средний сегмент — 3800-7500 руб.

Популярность курортов Кавказа растет. В сезоне 2024/2025 «Домбай» и «Архыз» вошли в топ-3 российских курортов по мобильному трафику с ростом 9% и 23%. За первое полугодие 2025 года регион принял 1,5 млн туристов (+1,6% к 2024-му), на «Домбай-Теберда» — 712 тыс. (+10%). В 2024-м турпоток в КЧР достиг 2,25 млн (+10%), власти ждут 2,4 млн в 2025-м. Строительство аэропорта к 2029 году обещает кратный рост до 4 млн туристов ежегодно.

Ранее 6 декабря сезон открыли на «Эльбрусе» с новыми трассами. «Домбай» обошел сибирские курорты вроде Шерегеша благодаря доступным трассам для новичков и событийному календарю.

Станислав Маслаков