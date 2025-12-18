В ноябре на Кубани выдали более 5 тысяч автокредитов почти на 9 млрд рублей

Банки в ноябре 2025 года выдали россиянам 114,31 тыс. автокредитов на сумму 175,8 млрд руб., следует из данных Объединенного кредитного бюро. Средний размер кредита составил 1,54 млн руб., средний срок — 69 месяцев. По сравнению с октябрем количество и объем выдач сократились на 18%: месяцем ранее было оформлено 138,8 тыс. автокредитов на 213,36 млрд руб. при сопоставимом среднем чеке и сроке. На Кубани выдали 5,49 тыс. кредитов на 8,92 млрд руб.

В годовом выражении рынок продемонстрировал рост: по сравнению с ноябрем 2024 года количество выданных кредитов увеличилось на 41%, а объем — на 65%. Год назад банки выдали 81,06 тыс. автокредитов на 106,51 млрд руб., средний чек тогда составлял 1,31 млн руб., а средний срок — 67 месяцев.

Всего за январь—ноябрь 2025 года россияне оформили 1,11 млн автокредитов на 1,53 трлн руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество выдач снизилось на 23%, объем — на 27%. В январе—ноябре 2024 года было выдано 1,44 млн кредитов на покупку автомобилей на сумму 2,08 трлн руб.

В структуре выдач в ноябре 69% автокредитов по количеству и 72% по объему пришлись на покупку новых автомобилей. Средний размер кредита на новый автомобиль вырос до 1,67 млн руб., средний срок составил 67 месяцев. Кредиты на автомобили с пробегом оформлялись в среднем на 1,45 млн руб. сроком на 77 месяцев.

Полная стоимость кредита на покупку автомобиля в ноябре повысилась до 18,04% против 17,2% месяцем ранее. При этом ПСК по новым автомобилям снизилась до 14,46%, а по машинам с пробегом — до 25,2%.

Среди регионов лидерами по объемам автокредитования в ноябре стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край. Самые крупные средние суммы автокредитов зафиксированы в Москве, Подмосковье и Ямало-Ненецком автономном округе, а самые длинные сроки кредитования — в Республике Тыва.

Вячеслав Рыжков