На расселение в ХМАО на два года выделят более 42 млрд рублей

Для расселения всего аварийного жилого фонда Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) потребуется около 120 млрд руб. На эти цели в период с 2026 по 2028 годы регион планирует направить более 42 млрд руб., сообщил ТАСС директор департамента строительства и архитектуры Югры — главный архитектор Александр Фролов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

В настоящее время в Югре насчитывается 2,8 тыс. аварийных домов общей площадью свыше 1,5 млн кв. м, в которых проживает 53,6 тыс. человек, при этом часть домов уже начали расселять. В 2024 году в регионе было расселено 148,7 тыс. кв. м аварийного жилья, на эти цели направили 14,9 млрд руб. За 11 месяцев 2025 года расселено 92,75 тыс. кв. м. Новое жилье получили более 5,4 тыс. человек.

В рамках адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024-2030 годы запланировано расселение 675,77 тыс. кв. м аварийного жилья. Ожидается, что новое жилье получат порядка 37,5 тыс. человек. На эти цели планируется направить свыше 80 млрд руб.

Напомним, осенью в Сургуте (ХМАО-Югра) снесли последний аварийный дом в центральной части города, а расселение аварийных домов в 27А микрорайоне Сургута будет осуществляться в рамках комплексного развития территорий (КРТ).

Ирина Пичурина