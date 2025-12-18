На Дону при пожаре в хуторе Грачев погибла 95-летняя женщина
В хуторе Грачев Боковского района Ростовской области при пожаре погибла 95-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным ведомства, возгорание началось из-за оставленных на печи дров. Пламя мгновенно распространилось по всему строению. Прибывшие пожарно-спасательные расчеты обнаружили хозяйку дома без признаков жизни.
«В ликвидации пожара участвовали восемь огнеборцев и одна пожарная машина»,— говорится в сообщении.