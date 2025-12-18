В Екатеринбурге провели прием Почетных граждан города

В КЦ «Верх-Исетский» состоялся торжественный прием, организованный Екатеринбургской городской думой в честь Почетных граждан города. Мероприятие было посвящено чествованию людей, внесших значительный вклад в развитие уральской столицы.

Почетными гражданами являются деятели науки, искусства, спорта, врачи, архитекторы, руководители предприятий и меценаты. Особое внимание было уделено участникам Великой Отечественной войны, которым были выражены слова благодарности. В связи с 80-летием Великой Победы депутаты городской думы приняли решение присвоить звание всем ветеранам, зарегистрированным в Екатеринбурге, что стало исключением из обычной практики присвоения звания один раз в год.

Спикер Екатеринбургской гордумы Анна Гурарий подчеркнула, что депутаты стремятся быть достойными преемниками Почетных граждан и делать жизнь екатеринбуржцев лучше. «Мы, депутаты Екатеринбургской городской думы, понимаем ответственность, которая лежит на нас. Поэтому мы вдохновляемся вашим примером, уважаемые Почетные граждане, и стараемся стать достойными преемниками»,— сказала госпожа Гурарий.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подчеркнул, что почетные граждане – это сердце города, его главная движущая сила и неисчерпаемый источник энергии.

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина отметила вклад врачей, ученых, изобретателей и руководителей предприятий в развитие Екатеринбурга. От лица губернатора присутствующих поприветствовала директор свердловского департамента внутренней политики Наталья Гурченок. К гостям также обратился Почетный гражданин Екатеринбурга, первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий.

А от имени ветеранов выступил фронтовик Николай Чудинов: «Сегодня для меня очень важный день, и я рад разделить его с вами. Это большая честь – звание Почетного гражданина города. Все знают, какое место Урал занимает в жизни нашей страны».

Традиция чествования выдающихся граждан уральской столицы берет свое начало в 1877 году. Первым Почетным гражданином стал Евгений Богданович, разработчик плана строительства магистрали Казань-Екатеринбург-Тюмень. За всю историю звания были удостоены 140 человек. Городская дума возобновила проведение торжественных приемов в честь Почетных граждан после нескольких лет перерыва.