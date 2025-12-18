Мэр Новороссийска заявил, что ситуация с горящей свалкой «требует срочного вмешательства»

В Новороссийске обсудили ход ликвидации возгорания на полигоне твердых бытовых отходов «Терра-Н», а также вопросы его эксплуатации и работы Южного регионального оператора. Как сообщил глава города Андрей Кравченко, совещание прошло с участием представителей надзорных ведомств, депутатов и общественности.

По данным мэрии, площадь возгорания на полигоне составляет около 200 кв. м. Работы по тушению продолжаются, ситуацию круглосуточно контролируют подразделения Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона. При этом в администрации отмечают, что без активных действий со стороны руководства полигона ликвидация последствий может затянуться.

Используемый метод проливки водой, по оценке специалистов, не дает необходимого эффекта. Для подавления очагов требуется их регулярная засыпка грунтом с применением тяжелой техники. Однако, как следует из озвученной на встрече информации, подъездные пути для спецтехники на ряде участков не обустроены, а собственная пожарная служба полигона функционирует только в дневное время. Ранее выданные рекомендации федеральных органов и пожарного надзора, по словам городских властей, не исполняются.

В связи с этим надзорные структуры намерены провести проверку деятельности руководства полигона и дать ей правовую оценку. В мэрии подчеркивают, что первоочередной задачей остается полная ликвидация возгорания. По итогам встречи было заявлено о необходимости повторного обсуждения ситуации, на котором собственники полигона должны представить конкретные решения и сроки их реализации.

Вячеслав Рыжков