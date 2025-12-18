С начала года объем изъятого нелегального алкоголя на Кубани упал в 2 раза

В Краснодарском крае объем изъятого из незаконного оборота алкоголя в январе—ноябре 2025 года составил более 2 тыс. л, что вдвое меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом «Деловой газете.Юг» сообщили в департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя региона.

По данным ведомства, в текущем году контрафактной алкогольной продукции выявлено не было. Для сравнения, в 2024 году из 4,2 тыс. л изъятого нелегального алкоголя 862 л приходилось на подделки.

В администрации края снижение объемов нелегального оборота связывают с развитием легального рынка. С 2017 года число торговых объектов, имеющих лицензию на розничную продажу алкоголя, увеличилось на 23%. Дополнительно в регионе, по информации властей, на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия и последовательно реализуются меры по выявлению и пресечению незаконной торговли алкогольной продукцией.

Вячеслав Рыжков