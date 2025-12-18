В Ростове однокомнатные квартиры составили 43% предложений в 2025 году

Половина квартир в новостройках Ростова-на-Дону представлена однокомнатными квартирами и студиями, показал анализ рынка первичного жилья за ноябрь 2025 года. Об этом сообщает аналитическая система «Домострой Профи» сайта Domostroydon.ru.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации экспертов, однокомнатные квартиры составляют 42,9% всего предложения на рынке строящегося жилья города. Из 77, 9 тыс. доступных лотов 33,5 тыс. приходятся именно на такую планировку.

Второе место занимают двухкомнатные квартиры — 27,7% рынка или 21,6 тыс. лотов. Студии формируют 17% предложения, что составляет 13, 2 тыс. объектов. Трехкомнатные квартиры занимают 11,7% рынка (9, 1 тыс. лотов). Наименьшую долю — 0,7% — составляют многокомнатные квартиры с четырьмя комнатами и более. В продаже их насчитывается 558 штук.

«За месяц общий объем предложения вырос на 2%. Количество лотов увеличилось во всех основных категориях, кроме многокомнатных квартир. Число однокомнатных квартир выросло на 833 лота, студий — на 449, двухкомнатных — на 429, трехкомнатных — на 237. Предложение квартир с четырьмя и более комнатами осталось без изменений»,— поясняют в сообщении.

Валентина Любашенко