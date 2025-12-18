Кабмин обсудит создание очистных сооружений в Геленджике

Ключевыми вопросами заседания правительства РФ 18 декабря станут итоги уборочной кампании 2025 года, финансирование строительства очистных сооружений в Геленджике и меры финансовой поддержки регионов. О повестке сообщил аппарат правительства.

Кабмин заслушает доклад Минсельхоза о предварительных результатах сбора урожая, а также рассмотрит выделение средств из резервного фонда на возведение в Геленджике очистных сооружений канализации мощностью 50 тыс. куб. м в сутки. Помимо этого, планируется обсудить перераспределение части полномочий по реализации Национальной технологической инициативы от Минобрнауки к Минпромторгу.

Отдельный блок вопросов посвящен поддержке субъектов Федерации. В частности, предполагается выделение дотаций бюджету Кемеровской области на социально значимые расходы, включая выплату заработной платы и социальных пособий, а также предоставление субсидий регионам Северного Кавказа на развитие энергетической и жилищно-коммунальной инфраструктуры.

В повестку также включены решения о перераспределении средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры Мурманской области и других регионов, изменения в правилах таможенного контроля, осуществляемого мобильными группами, и поправки в Семейный кодекс РФ.

Вячеслав Рыжков