Курортная недвижимость на юге России подорожает на 10–15% в 2026 году

Стоимость курортной недвижимости на черноморском побережье России в 2026 году вырастет минимум на 10–15% из-за ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ, ограниченного предложения новых проектов и устойчивого потребительского интереса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков консалтинговой компании Macon.

За 2025 год средние цены на курортную недвижимость на черноморском побережье увеличились на 10–12%. В отдельных локациях аналитики зафиксировали более высокую динамику — в городах Крыма Евпатории и Саки прирост составил около 40%. Основными факторами роста стали выход на рынок более дорогих проектов уровня 4–5 звезд и повышение качества инфраструктуры. Часть покупателей переориентировалась с Сочи на другие курортные зоны — прежде всего на Анапу и Евпаторию, где входной бюджет остается ниже, а потенциал дальнейшего роста цен и инвестиционной доходности выше.

По оценкам аналитиков, за последние три года цены на объекты курортной недвижимости выросли более чем в три раза, превысив темпы удорожания городского жилья. Дополнительным фактором роста может стать развитие транспортной доступности на юге России, что простимулирует туристический поток в регионы и поддержит спрос на недвижимость.

Основными драйверами роста цен в 2026 году станут постепенное снижение ключевой ставки и удешевление ипотечных программ. Недвижимость снова становится привлекательным инструментом для вложений, в том числе для покупателей, рассматривающих ее как источник арендного дохода. У инвесторов сохраняется высокий интерес к городам черноморского побережья — в ряде проектов прирост капитализации с начала продаж достигает 30%. При сохранении текущих тенденций рынок курортной недвижимости юга России останется одним из самых динамичных в 2026 году.

Алина Зорина