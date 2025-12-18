В городе Шахты завершили промывку и дезинфекцию водопровода

В поселках Аютинский, Фрунзе, Таловый, Поповка, Нежданной, Красина и прилегающих улиц в городе Шахты завершили работы на водопроводе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на филиал ГУП РО «УРСВ».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Специалисты завершили промывку и дезинфекцию сети. В ближайшие часы водоснабжение планируют возобновить.

«Завершается важный итоговый этап модернизации участка коммунальной инфраструктуры, который позволит снизить аварийность сетей водоснабжения», — говорится в сообщении ведомства.

Константин Соловьев