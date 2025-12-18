За год в Тюменской области отремонтировали 120 лифтов
В Тюменской области в течение 2025 года отремонтировали 120 лифтов, сообщили в главном управлении строительства региона. За несколько лет в рамках капремонта в области заменили свыше 1,2 тыс. лифтов, до 2030 года планируется заменить более 800.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
К началу 2025 года в 347 многоквартирных домах Тюменской области по программе капитального ремонта были отремонтированы 1105 лифтовых кабин, сумма работ составила более 2 млрд руб.