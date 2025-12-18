В почве сельхозугодий Морозовского района обнаружили превышение меди и нитратов

В Морозовском районе специалисты Россельхознадзора выявили загрязнение сельскохозяйственных угодий на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

При обследовании земельного участка инспекторы зафиксировали складирование отходов потребления — перепревшего навоза животных. Специалисты взяли почвенные пробы с загрязненного участка и отправили их в лабораторию. Анализ показал превышение нормативов содержания подвижных соединений меди и нитратов.

Собственнику земли — физическому лицу — выдали предписание об устранении нарушений. Владелец участка должен привести землю в состояние, пригодное для сельскохозяйственного использования, до мая 2026 года.

Константин Соловьев