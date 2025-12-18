В Калининском районе два молодых человека погибли в аварии с грузовиком
На территории Калининского района произошло ДТП, в котором погибли два молодых человека и еще четверо пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Согласно предварительной информации, авария произошла вечером 17 декабря в Калининском районе на автомобильной дороге Тимашевск—Полтавская. Водитель, находившийся за рулем машины Kia Sorento, во время совершения обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с движущимся ВАЗ-2107 и грузовым автомобилем Dongfeng.
В результате аварии погибли два брата 21 и 25 лет, еще четырех человек госпитализировали с травмами. Проводится проверка.