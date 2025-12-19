Статистика

Согласно открытым данным ЕИС, за 11 месяцев 2025 года проведено около 2,3 тыс. процедур на закупку цветных металлов в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, сумма уже заключенных договоров составила почти 4 млрд руб. Это чуть меньше, чем за аналогичный период прошлого года — 2,2 тыс. тендеров с суммой договоров около 4,5 млрд руб. Самым популярным цветным металлом является алюминий. В 2025 году (на 4 декабря) госзаказчики приобрели его почти на 1,6 млрд руб., меди закуплено на 1,3 млрд руб., прочих цветных металлов (ОКПД 2 24.45, в том числе никель, хром, титан и др.) — 970 млн руб. Крупнейшими заказчиками металлов в 2025 году являются Москва (сумма договоров — около 1,3 млрд руб.), Свердловская область (363 млн руб.), Санкт-Петербург (503 млн руб.), Московская область (254 млн руб.) и Республика Башкортостан (около 107 млн руб.). Эксперты «РТС-тендера» отмечают, что цветной металл закупают организации и предприятия самых разных сфер: промышленное производство, транспорт, строительство, электроэнергетика, инженерно-коммунальные службы, медицина, образование. Учитывая специфику задач, их периоды закупок сильно отличаются и вместе с тем обеспечивают ежегодный стабильный спрос. При этом самым активным месяцем является декабрь — до 30% от общего объема закупок за год в денежном выражении. Таким образом, по итогам 2025 года объем закупок цветных металлов в России может составить 6,5–7 млрд руб.— на уровне 2024 года (7,2 млрд руб.).