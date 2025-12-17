Главные новости за 17 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

Власти Краснодарского края в 2025 году оказали различные виды поддержки 180 организациям культуры в рамках модернизации отрасли и улучшения качества жизни жителей региона.

На территории Славянского района обнаружили обломки беспилотников по 53 адресам. Повреждены 39 домовладений — в Славянске-на-Кубани, поселках Прибрежном и Вишневом и в хуторе Бараниковском.

Администрация Симферополя возместит представителям малого и среднего бизнеса затраты на новогоднее оформление нежилых помещений в размере до 100 тыс. руб.

Советский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество семьи бывшего начальника УВД города Александра Семенова и его супруги Ольги общей стоимостью свыше 3 млрд руб. за нарушения антикоррупционного законодательства.

В Майкопском районе Адыгеи одновременно заработали четыре врачебные амбулатории — в станице Абадзехской, хуторе Северо-Восточные Сады, поселках Краснооктябрьский и Победа.

Обломки украинского беспилотника упали на территорию нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани, вызвав возгорание оборудования на площади 100 кв. м. Пострадавших нет.

В Сочи сотрудники ФСБ России совместно со Службой государственной безопасности Абхазии задержали граждан России — отца и дочь, подозреваемых в подготовке к участию в боевых действиях на стороне Украины.

В Славянском районе Краснодарского края в ночь на 17 декабря в результате атаки беспилотников пострадали два человека. Готовится их перевод в краевую клиническую больницу №1 имени С. В. Очаповского.

Депутат мажилиса казахстанского парламента от партии Amanat Айдос Сарым призвал привлечь к уголовной ответственности граждан, которые в социальных сетях поддерживают удары по Каспийскому трубопроводному консорциуму и другим объектам инфраструктуры.

В Краснодарском крае насчитывается 243 тыс. работающих пенсионеров, что ставит регион на пятое место по стране по этому показателю после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Свердловской области.