Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Военные отражают атаку ВСУ на Севастополь

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Сергей Развожаев, сбито три воздушные цели над акваторией моря в районе Качи.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах»,— говорится в сообщении.

Согласно данным Спасательной службы Севастополя, гражданские объекты в городе не пострадали. Ранее на территории муниципального образования была объявлена беспилотная опасность.

Алина Зорина

Новости компаний Все