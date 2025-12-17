Военные отражают атаку ВСУ на Севастополь

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Сергей Развожаев, сбито три воздушные цели над акваторией моря в районе Качи.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах»,— говорится в сообщении.

Согласно данным Спасательной службы Севастополя, гражданские объекты в городе не пострадали. Ранее на территории муниципального образования была объявлена беспилотная опасность.

Алина Зорина